Илон Маск рассказал, кто манипулирует общественным мнением людей по всему миру

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Что попало под огонь миллиардера на этот раз?

Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск поделился своим отношением к социальной сети Facebook*. Он назвал ее рычагом, с помощью которого можно манипулировать мнением населения Земли.

Бизнесмен опубликовал пост на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) о том, почему сервис не открывает исходный код своего алгоритма.

«Facebook* манипулирует общественностью практически по всему миру», — убежден Маск.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск, оказывается, прошел через тяжелое детство, столкнувшись с криминалом и домашним насилием. Журнал The New Yorker выяснил, что, например, в середине 80-х, когда ему было около 15 лет, он и его друг Тео Таушиани угнали машину у отца последнего.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.