«Народный фронт» доставил оборудование медицинскому батальону в Артемовске

Денис Птицын 13 0
«Народный фронт» доставил оборудование медицинскому батальону в Артемовске

Фото: Пресс-служба «Народный фронт»

Сбор «Военным медикам» был открыт 9 августа при поддержке сопредседателя Центрального штаба президентского движения Леонида Рошаля и многих известных врачей.

Народный фронт доставил первую часть медицинского оборудования, закупленного в рамках сбора «Военным медикам» проекта «Все для Победы!», медицинскому батальону в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Воинским подразделениям доставлены портативные рентгеновские комплексы, аппараты УЗИ и ИВЛ, стол для анестезиолога, дефибриллятор и другое необходимое медицинское оборудование.

«Сегодня мы осуществили первую доставку в рамках сбора „Военным медикам“, все оборудование уже готово оказывать помощь. Условия, в которых здесь трудятся ребята, сложно назвать простыми, поэтому вклад каждого россиянина и всех неравнодушных имеет огромное колоссальное значение. Нам вместе удалось собрать 6 миллионов и закупить все необходимое», — сообщила Анна Еременко, руководитель исполкома Народного фронта в ЛНР.

Военный врач с позывным «Стрела» рассказал: «Рентгеноаппаратура в большом количестве даст нам увеличение скорости обследования пациентов, а развернув несколько постов диагностики, мы можем ускорить процесс оказания помощи пациентам».

Помочь военным медикам можно, перейдя по ссылке на страницу сайта “Все для Победы!”Помочь военным медикам можно, перейдя по ссылке на страницу сайта «Все для Победы!». Пресс-служба «Народный фронт»

Напомним, сбор «Военным медикам» был открыт 9 августа при поддержке сопредседателя Центрального штаба президентского движения Леонида Рошаля, известных врачей и телеведущих Александра Мясникова и Андрея Продеуса, хирурга и депутата Госдумы Бадмы Башанкаева, а также заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого.

Военные медики ежедневно работают не только в госпиталях, но и прямо на поле боя, спасая жизни бойцов в зоне СВО. Именно поэтому им так необходимы медицинское оборудование и тактические рюкзаки, которые позволят проводить диагностику и лечение прямо на передовой.

В перечень оборудования, которое отправится на передовую, входят передвижные портативные рентгеновские комплексы, портативные стоматологические установки, портативные аппараты УЗИ, переносные дефибрилляторы и много другое.

Оказать посильную помощь врачам на передовой и ознакомиться с подробной информацией о проекте, направленном на помощь военным подразделениям, можно на сайте «Все для Победы!».

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