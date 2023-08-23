«Народный фронт» доставил оборудование медицинскому батальону в Артемовске

Фото: Пресс-служба «Народный фронт»

Сбор «Военным медикам» был открыт 9 августа при поддержке сопредседателя Центрального штаба президентского движения Леонида Рошаля и многих известных врачей.

Народный фронт доставил первую часть медицинского оборудования, закупленного в рамках сбора «Военным медикам» проекта «Все для Победы!», медицинскому батальону в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Воинским подразделениям доставлены портативные рентгеновские комплексы, аппараты УЗИ и ИВЛ, стол для анестезиолога, дефибриллятор и другое необходимое медицинское оборудование.

«Сегодня мы осуществили первую доставку в рамках сбора „Военным медикам“, все оборудование уже готово оказывать помощь. Условия, в которых здесь трудятся ребята, сложно назвать простыми, поэтому вклад каждого россиянина и всех неравнодушных имеет огромное колоссальное значение. Нам вместе удалось собрать 6 миллионов и закупить все необходимое», — сообщила Анна Еременко, руководитель исполкома Народного фронта в ЛНР.

Военный врач с позывным «Стрела» рассказал: «Рентгеноаппаратура в большом количестве даст нам увеличение скорости обследования пациентов, а развернув несколько постов диагностики, мы можем ускорить процесс оказания помощи пациентам».

Помочь военным медикам можно, перейдя по ссылке на страницу сайта «Все для Победы!». Пресс-служба «Народный фронт»

Напомним, сбор «Военным медикам» был открыт 9 августа при поддержке сопредседателя Центрального штаба президентского движения Леонида Рошаля, известных врачей и телеведущих Александра Мясникова и Андрея Продеуса, хирурга и депутата Госдумы Бадмы Башанкаева, а также заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого.

Военные медики ежедневно работают не только в госпиталях, но и прямо на поле боя, спасая жизни бойцов в зоне СВО. Именно поэтому им так необходимы медицинское оборудование и тактические рюкзаки, которые позволят проводить диагностику и лечение прямо на передовой.

В перечень оборудования, которое отправится на передовую, входят передвижные портативные рентгеновские комплексы, портативные стоматологические установки, портативные аппараты УЗИ, переносные дефибрилляторы и много другое.

Оказать посильную помощь врачам на передовой и ознакомиться с подробной информацией о проекте, направленном на помощь военным подразделениям, можно на сайте «Все для Победы!».