Власти Донецка сообщили о попадании снаряда ВСУ в жилой дом

Фото: www.globallookpress.com / David Inderlied

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Неонацисты не прекращают обстрел центра города.

Киевский режим не прекращает обстрел центра Донецка. Город находится под массированным ударом неонацистов, сообщает в своем Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что снаряды летят по мирным кварталам в Ворошиловском и Киевском районах.

«По предварительным данным, произошло прямое попадание в многоэтажный дом по улице Розы Люксембург, пострадали стоящие рядом автомобили. Дороги усыпаны осколками», — написал он.

Местных жителей власти призвали не подбирать осколки и неопознанные предметы, лучше — оставаться в безопасных местах.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим обстреливает центр Донецка.