Военные РФ массированным ударом уничтожили украинскую ДРГ под Брянском

ФСБ сообщила о массированном ударе по диверсантам под Брянском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Накануне диверсанты попытались проникнуть в Климовский район региона. Однако попытка не увенчалась успехом.

Российские пограничники массированным артиллерийским ударом вытеснили украинскую ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — Прим. ред.) из Брянской области. Как сообщает ФСБ, 22 августа диверсанты попытались проникнуть в Климовский район региона.

«Совместно с приданными силами Минобороны РФ, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар», — говорится в официальном сообщении.

Произошедшее также прокомментировал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки террористов пострадавших среди мирного населения не было. Также в этот день киевский режим попытался нанести удар по санаторию в Белгородской области, повреждения получили лишь фасад и окна здания.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 16 августа скончался пострадавший при обстреле ВСУ житель белгородского села.