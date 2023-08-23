Дело может дойти до суда: что Сэм Асгари отобрал у Бритни Спирс после развода

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Сэм подарил Бритни добермана Поршу на годовщину свадьбы.

Бывший супруг Бритни Спирс спортсмен Сэм Асгари забрал одного из псов, подаренных возлюбленной на годовщину свадьбы, пишет газета Daily Mail. Речь идет о добермане по кличке Порша.

Ранее журналисты сообщали о прогулке Сэма с питомцем без обручального кольца. Вторую собаку — австралийскую овчарку Сойера приютила Бритни, поэтому она принадлежит только певице.

Спирс возмущена таким отношением и намерена обжаловать решение экс-возлюбленного об опеке над собакой в суде. Ведь Порша — подарок Сэма, который он сам вручил ей на годовщину их свадьбы.

Кстати, бракоразводный процесс бывшей пары уже идет полным ходом. Юристы подготавливают все необходимые документы для раздела совместного имущества звезд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бритни Спирс празднует развод в компании загорелых качков.