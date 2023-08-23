Предчувствовал смерть? Опубликовано последнее СМС погибшего в коллекторе под Москвой

Подруга погибшего в коллекторе под Москвой мужчины показала его последнее СМС

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

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Насторожил ли подругу текст послания от Дмитрия Маркушина?

Следователи установили личности всех погибших в столичном коллекторе диггеров. Последним был найден 47-летний Дмитрий Маркушин.

Вместе с 15-летней дочерью мужчина давно увлекался темой диггерства, но предпочитал выбирать проверенные маршруты. Билет на свою последнюю экскурсию он приобрел в интернете, передает издание MK.RU.

Известие о трагедии в семье Маркушиных стало настоящим шоком для их друзей и близких. Окружение отзывалось о нем исключительно как о человеке увлеченном и неравнодушном.

После развода с женой он сумел сохранить хорошие отношения с матерью своей дочери. Та, в свою очередь, не препятствовала общению экс-супруга с наследницей.

Будучи человеком общительным, Маркушин всегда был окружен друзьями и знакомыми. Одно из последних СМС, полученных от него, подруга покойного помнит до сих пор — тогда она не заподозрила в его состоянии чего-либо странного.

«„Да, мудро… Цени, что есть, каждый миг жизни, ибо он может быть последним!“ Так Дмитрий мне ответил на видеоролик с цитатами известных людей, который я прислала ему ранее. Ничего подозрительного в этом не заметила», — поделилась она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что виновных в смерти восьми диггеров требуют отправить под арест.