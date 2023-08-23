Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Владимир Путин заявил о готовности вернуться к договору, если все условия РФ будут выполнены. Пойдут ли навстречу остальные стороны?

Турция и ООН в процессе создания новых предложений по возобновлению зерновой сделки для России. Об этом РИА Новости сообщил источник, утверждающий, что активные обсуждения уже идут.

«Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются», — заявил он.

Однако «пока не все идеально», подчеркнул собеседник агентства. Конкретной проблемы он не озвучил, но дал понять, что разногласия связаны с банковскими вопросами.

Президент России Владимир Путин на форуме стран БРИКС заявил, что для возвращения его страны в зерновую сделку остальные участники договора должны выполнить все предписанные условия.

Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Соответствующая нота была передана Киеву через Белоруссию. Россия пошла на этот шаг, так как Украина и Запад не выполняли взятые на себя обязательства. 18 июля Москва приостановила свое участие в инициативе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась мировая ситуация после выхода России из зерновой сделки.