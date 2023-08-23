Три человека погибли при обстреле белгородского села Лавы

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Неонацисты атаковали населенный пункт в момент, когда местные находились на улице.

Трое мирных граждан погибли при обстреле киевским режимом белгородского села Лавы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице», — уточнил он.

В результате на месте от полученных травм скончались двое мужчин. За жизнь последнего боролись врачи, но он скончался в больнице.

«Невозможно подобрать слов, чтобы утешить близких. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — добавил Гладков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ попытались нанести удар по санаторию в Белгородской области.