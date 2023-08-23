«Купаться в овациях»: почему Тото Кутуньо влюбился в российских фанатов

Фото: © РИА Новости / Андрей Александров

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Чем легендарного артиста так привлекала наша страна?

Тото Кутуньо обожал Россию за то, что именно там он мог показать свое творческое разнообразие. Об этом телеканалу «360» рассказал продюсер Павел Рудченко.

«Я думаю, Кутуньо нравилось купаться вот в этих овациях. Российский зритель был близок ему теплотой», — отметил он.

По мнению Рудченко, от россиян Кутуньо чувствовал те самые эмоции, которые желает ощущать каждый артист. Широкая русская душа завоевала сердце итальянца, а его мировой хит L’italiano, убежден продюсер, будет популярен всегда.

Итальянский певец Тото Кутуньо скончался 22 августа на 81-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Причина смерти знаменитости не разглашается. Менеджер звезды лишь отметил, что «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская, участвовавшая с Кутуньо в одном концерте, назвала смерть легендарного исполнителя огромной утратой.