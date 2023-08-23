Бойцы группировки «Восток» уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ за сутки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jenny Norquist; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Огнем артиллерии была сорвана попытка ротации украинских подразделений в зоне спецоперации.

Российские военные за сутки уничтожили восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение противнику в районе Урожайного.

«Уничтожены три пункта временной дислокации боевиков, минометный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ», — отчитался Чехов.

Он добавил, что российская артиллерия нанесла удар по пункту ВСУ северо-восточнее Никольского и уничтожила пикапы с боевиками в районах совхоза «Октябрь» и Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР).

«В районе Старомайорского уничтожен склад боеприпасов, четыре опорных пункта с боевиками и места скопления живой силы. Также огнем артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодаровки», — отметил Чехов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Минобороны, в ночь с 22 на 23 августа была успешно пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку на Москву с помощью трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.