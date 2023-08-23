Новое ЧП в Суэцком канале: столкнулись два танкера с сжиженным газом

Два танкера столкнулись друг с другом в Суэцком канале

Фото: www.globallookpress.com / Mohamed Shokry

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В начале августа там же уже затонул буксир, который следовал из Сингапура в США.

Два танкера столкнулись в Суэцком канале. Один из них — Burri с Каймановых островов, он перевозил нефтепродукты, а второй — BW Lesmes, он перевозил сжиженный газ под флагом Сингапура. Об этом сообщает Marinetraffic на личной страничке блога в популярной социальной сети.

Данные системы мониторинга говорят о том, что танкер Burri был отбуксирован от BW Lesmes этой ночью. По состоянию на 02:49 (МСК) суда находились недалеко друг от друга.

В начале августа там же уже затонул буксир, который следовал из Сингапура в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия задействовала ледоколы для доставки нефти Китаю по Севморпути.