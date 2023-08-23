Умер настоящий российский итальянец: как Тото Кутуньо завоевал всемирную любовь

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За его пластинками в Советском союзе выстраивались очереди. А в России его всегда принимали как настоящего народного артиста.

В Италии скончался легендарный певец и композитор — Тото Кутуньо. В СССР и России он стал мегапопулярным с середины 80-х. Невероятно мелодичные песни, бархатный голос, элегантные манеры… В него влюбились миллионы соотечественников, и эта любовь оказалась вне времени. Многие его хиты в России стали по-настоящему народными. Корреспондент «Известий» Снежана Назаренко — о самом родном итальянце.

Он действительно был настоящим итальянцем. О чем и спел в своем хите, известном на весь мир. Тото Кутуньо говорил, что для счастья ему просто нужна гитара. Он любил свое дело и не искал славы. Именно за это его полюбили в России. А сам Кутуньо считал нашу страну вторым домом.

«Это моя вторая родина. Мне очень хорошо в России. Я даже хотел купить квартиру в Москве», — признался легендарный исполнитель в одном из интервью.

За его пластинками в Советском союзе выстраивались очереди. В один из своих приездов за 20 дней в Ленинграде и Москве Кутуньо дал 28 концертов. Он участвовал в новогоднем выпуске «Голубого огонька» как настоящий народный артист. А спустя годы вышел на сцену вместе с крупнейшим военный художественным коллективом России — оркестром Александрова.

Кутуньо всегда был открыт к творческим экспериментам и с удовольствием пел на русском.

Перед тем, как снискать всемирную славу, звезда итальянской эстрады начинал свою карьеру как композитор. Песни под его музыку пели и Адриано Челентано и Жо Дассен. Впечатленный невероятным успехом композиции «Индийское лето» он лично попросил Кутуньо написать для него еще одну песню — так и появляется легендарная «Et si tu nʼexistais pas».

После этого хита на Кутуньо обрушилась лавина предложений от французских исполнителей: Мирей Матье, Далиды, Мишель Сарду. Но музыкант решил сделать акцент на сольной карьере.

Жизнь звезды двадцатого века обычно — история скандалов и сплетен, зависти и интриг, соперничества и не самой здоровой конкуренции. Настоящий итальянец стал счастливым исключением из этого правила: безупречная репутация, всеобщая любовь. И всемирное признание.