Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовик «Прогресс МС-24»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Прибытие на МКС планируется рано утром 25 августа.

Ракета «Союз» с кораблем «Прогресс МС-24» стартовали с космодрома Байконур и уже вышла на орбиту. Лететь до МКС грузовик будет двое суток. Стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента станции запланирована на пятницу. Корабль везет почти две с половиной тонны груза, в том числе воду, топливо и оборудование для опытов.