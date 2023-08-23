80 лет сражению на Курской дуге: переломный момент в истории

Фото, видео: © РИА Новости / Иван Шагин; 5-tv.ru

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После этого сражения Красная армия больше никогда не отступала.

Сегодня исполнилось ровно 80 лет с момента окончания решающего сражения Великой Отечественной войны — Курской битвы. В его рамках состоялся и крупнейший танковый бой в мировой истории — под Прохоровкой.

Там знаменитые русские «Тридцатьчетверки» приняли вызов немецких «Тигров» и «Пантер». И победили.

После этого сражения Красная армия больше никогда не отступала, а шла только вперед на Запад. О малоизвестных моментах Курской дуги расскажет корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.