«Придется расплачиваться»: на Западе забили тревогу из-за саммита БРИКС

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

Страны объединения уже обогнали G7 по паритету покупательской способности населения.

Новый мировой порядок, сила против Запада, антидолларовый картель, арабские страны выстраиваются в очередь на вступление. Вот лишь некоторые — еще не самые кричащие — заголовки зарубежных изданий.

Иностранные аналитики тревожно пишут, что страны БРИКС уже обогнали «Большую семерку» по паритету покупательской способности населения.

«Я не вижу ничего хорошего в том, что страны БРИКС объединяются и захватывают мир, оставляя Запад за бортом. Нужно ли нам беспокоиться?» — задался вопросом ведущий передачи Real America Дэн Холл.

«Конечно! Да, они поставляют нам продовольствие, но они также являются нашими кредиторами, мы зависим от них, нам придется с ними расплачиваться. На данный момент долг США перед странами БРИКС находится на пиковом уровне за последние 16 лет», — отметил президент американской брокерской компании «Euro Pacific Capital» Питер Шифф.

Перед участниками саммита по видеосвязи выступил президент России Владимир Путин. Как только началась трансляция, зал разразился аплодисментами.

Российский президент отметил, что страны БРИКС уже достигли отметки в четверть от общемирового валового продукта. Отдельно он остановился на экспорте продовольствия из нашей страны.

Путин подчеркнул, что, несмотря на западные санкции, Россия с января уже отправила в Африку почти столько же аграрной продукции, сколько было за весь прошлый год. И в этом сезоне также ожидается отличный урожай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бразилия поддержала расширение БРИКС.