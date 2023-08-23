Собянин: экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Пострадавших в результате атаки беспилотников нет.

В данный момент экстренные службы города Москвы осматривают территорию в периметре Москва-Сити на предмет последствий удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Пострадавших в результате атаки беспилотников нет. Также известно, что в соседних рядом с бизнес-кварталом районе выбиты стекла в двух пятиэтажных домах.

Ночью с 22 на 23 августа система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Москвы и Московской области. Один из беспилотников сбит в Можайском районе в Подмосковье. Второй попал в одно из зданий «Москва-Сити», которое пока еще строится.