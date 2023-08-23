Дептранс: неправильно припаркованные самокаты будут отправлять на спецстоянки

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Schmidt

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Забрать технику смогут только их владельцы, предоставив документы на собственность.

Теперь все оставленные в непредназначенных для этого местах самокаты автоматически будут без разбора отправляться на специальную стоянку. О новых правилах парковки рассказал Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Сообщается, что арендные велосипеды вместе с самокатами можно парковать только в специальных местах, которые отмечены в сервисах аренды. Личный транспорт не должен мешать другим участникам дорожного движения и пешеходам. Задание о контроле парковочного свода правил поручено ЦОДД.

Забрать со специальной стоянки свою технику можно будет только при предоставлении документов на собственность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что малолетнего байкера-рецидивиста задержали в Башкирии после очередного ДТП.