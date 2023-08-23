Не повторяйте эту ошибку: пять самых нелепых цветовых сочетаний в одежде

Фото: www.globallookpress.com / Bildverlag Bahnmüller

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Мода приветствует эксперименты, однако некоторые из них могут сформировать о человеке ложное впечатление.

Стильный актуальный гардероб — это задача со звездочкой. Сколько ни листай модные журналы, промах совершить так легко. И начинаются ошибки с базы. С цвета. Дизайнер Валерия Антонова рассказала о самых неудачных сочетаниях оттенков, которые неминуемо испортят образ, в интервью автору издания «Страсти».

Красный и зеленый. Яркий наряд, безусловно, привлекает внимание, цветовой контраст может выгодно выделить модницу на фоне соперниц. Однако в случае микса из красного и зеленого она рискует стать похожей на рождественский подарок или помощницу Санты. Чтобы не вызывать ассоциаций с эльфами, эти оттенки лучше носить отдельно. Успокаивайте агрессивный красный бежевым или белым цветом, а зеленый — черным и серым.

Коралловый и бирюзовый. Это сочетание было на пике моды десять лет назад, но тренд не оказался долговечным. Сегодня коралловый является фаворитом экспертов фэшн-индустрии, но его предпочитают делать главным героем образа. Так что выбирайте или монохромный туалет, или разбавляйте его деталями благородного серого цвета.

Желтый и фиолетовый. Чтобы выглядеть дорого, нужно проявлять осторожность при составлении контрастных луков. Эти два тона всегда спорят между собой, если оказываются в дуэте. Сложный холодный фиолетовый лучше объединять с оттенками песка или розоватого румянца.

Изумрудный и бордовый. Еще одно заблуждение — что эта пара способна добавить шика и роскоши наряду. Вместо богатого и элегантного образа вы можете получить мрачный, тяжелый и добавляющий десяток лет к возрасту. Это касается и зрелых дам, и юных модниц. Валерия Антонова призывает женщин быть легче, но если именно эти цвета запали в душу, разбавляйте общий тон вещами и аксессуарами светлых оттенков — белым, бежевым или серым.

Красный и фуксия. Нередко этот тандем встречается и в магазинах, и даже на мировых подиумах, но эксперт считает его неудачным и раздражающим. Это будет ярко, но не эффектно, не помогут даже разные температуры оттенков, скорее, этот прием только усугубит ситуацию. Лучшим другом для красного остается белым, а для фуксии − пудровый розовый.

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