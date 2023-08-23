Безопасность превыше всего: как работают наши танкисты в Авдеевке

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Почти каждый боевой выезд сопровождается атакой дрона-камикадзе.

Наши военные на первое место всегда ставят безопасность личного состава. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин увидел, как танкисты отправляются на спецзадание. Его репортаж ведется с переднего края Авдеевки.