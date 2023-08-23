Коллектор смерти: последние подробности гибели диггеров в Москве
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Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru
Найдены все, кто числился пропавшими без вести.
Изначально последние данные о погибших в коллекторе города Москвы. Экстренным службам вновь пришлось перекрывать набережную у парка «Зарядье», где в воде обнаружено еще одно тело участника нелегальной экскурсии.
Таким образом, найдены все, кто числился пропавшими без вести, в том числе, трое несовершеннолетних, они утонули во время сильнейшего ливня. Шансов выбраться на поверхность практически не было.
Последние подробности раскрыл корреспондент «Известий» Семен Еремин.