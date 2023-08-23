🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Дарья Евстрахина 40 0

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: при условии высокого уровня самоорганизованности, внимательности и ответственного отношения к сказанным словам этот период будет весьма плодотворным для любых дел.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 22 августа, Растущая Луна в знаке Скорпион: при условии высокого уровня самоорганизованности, внимательности и ответственного отношения к сказанным словам этот период будет весьма плодотворным для любых дел. 

Овны

Овны, вам открылся настоящий взгляд на ситуацию, вы теперь видите ясно, почему ничего не получилось. Вы наконец осознаете, что все происходит к лучшему, и Вселенная не просто так уберегала вас от того, что вы хотели. Научитесь отпускать свое прошлое и откройте глаза на настоящее. Все происходит, как должно. 

Космический совет: вы готовы к переменам. 

Тельцы

Любовь сильнее всех обид и невзгод, Тельцы. Проявите к другим доброту и сострадание, и они ответят вам тем же. Ваша теплота обернет даже самые сложные ситуации в вашу пользу. Никакая сила в мире не сможет помешать вам получить то, что вы заслуживаете, когда вы идете по жизни с верой и улыбкой в сердце. 

Космический совет: взгляните на мир глазами любви. 

Близнецы

Когда дело доходит до вашей профессиональной деятельности, вы пытаетесь проанализировать ваше недовольство и понять, откуда оно берется. Скорее всего, вы настолько сосредоточились на своей карьере, что заглушили голос своей души. Не стоит принимать импульсивные решения или вносить в свою жизнь радикальные изменения. 

Космический совет: создайте баланс между работой и хорошим настроением. 

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Раки

Как вы смеете сомневаться в себе, Раки? Вы столько всего прошли и заслужили высших похвал и наград. Вы получили то, что получили именно за счет своего таланта и блестящих способностей. Прежде чем продолжить делать большие шаги на жизненном пути, задумайтесь - как перестать испытывать синдром самозванца. 

Космический совет: жизнь слишком коротка для сожалений. 

Львы

Правда в том, что никто не совершенен. Мы все совершаем ошибки. Вопрос не в том, как правильно поступить, а в том, насколько важно проявлять сострадание в наших сердцах, преодолевать дискомфорт и развивать свет в нашей душе. 

Космический совет: будьте добрее к окружающим. 

Девы

Ваше путешествие к новому "я" только начинается. Раньше вы отвергали какие-то свои стороны и черты, но теперь вы наконец можете принять их и даже полюбить. Смотреть в зеркало редко бывает легко, Девы. Впереди новые цели, как личные, так и профессиональные. Вас ждет долгий путь. 

Космический совет: пора ставить новые цели. 

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Весы

Что приносит вам радость, Весы? Что удовлетворяет ваше любопытство? Что дает вам повод вскакивать с постели пружниистой походкой и песней в сердце? Возможно, у вас уже есть ответы на эти волшебные вопросы. Направьте всю свою энергию в нужное русло. Занимайтесь искусством, сочиняйте музыку, пишите стихи. 

Космический совет: займитесь искусством. 

Скорпионы

Далеко не все люди поддаются на вашу грубую силу. Любовь, доброта и мягкость имеют гораздо большее значение, Скорпионы. Вы можете быть нежным и твердым одновременно. У вас есть интуитивное понимание, когда кто-то вам врет или что-то не договаривает. Прислушивайтесь к нему. 

Космический совет: держите баланс между мягкостью и твердостью к другим. 

Стрельцы

Вселенная хочет, чтобы вы были счастливы, Стрельцы! Вселенная хочет, чтобы вы были опьянены любовью и находились в экстазе от радости. Итак, пора это исправлять. Отпустите любое сопротивление, внутреннее и внешнее, когда начнете следовать по нужному пути. 

Космический совет: верьте своей интуиции. 

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Козероги

Помните о том, что то, что вы ищите, тоже ищет вас, Козероги. Неважно, что именно - новые отношения, партнер по бизнесу или место, которое вы сможете назвать своим домом. Итак, избавьтесь от всего беспорядка, что вас окружает, освободите место для нового. 

Космический совет: сделайте генеральную уборку. 

Водолеи

Вот, в чем суть Вселенной: мы получаем то, о чем просим, когда готовы это получить. И мы не всегда понимаем, что уже готовы, ответ на этот вопрос есть только у Судьбы. Вместо того, чтобы сомневаться в поддержке, которая на самом деле у вас есть, двигайтесь по жизни с самоотдачей и верой. 

Космический совет: правильно попроси, и тогда все получишь. 

Рыбы

Если вы переживаете тот или иной опыт, то, значит, вам он по-настоящему нужен. Если что-то не коррелируется с вашими желаниями, значит, вы еще не извлекли все уроки. Избавьтесь от сопротивления и перестаньте задавать такое множество вопросов. Вы готовы исцелиться, преобразиться и вновь стать самими собой, Рыбы. 

Космический совет: выбросьте все старое из жизни. 

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