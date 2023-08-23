Имущество экс-замглавы Сочи на 192 миллиона обратили в доход государства

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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У чиновника конфисковали 21 земельный участок, десять помещений и четыре дома.

Центральный районный суд города Сочи принял решение обратить в доход государства имущество бывшего вице-мэра города Сергея Юрина. Сумма составила 192 миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. В своем иске заместитель генпрокурора РФ напомнил, что Юрин и еще несколько лиц в октябре 2022 года были признаны виновными в совершении коррупционных преступлений.

На своем высоком посту, согласно обвинению, Юрин находил незаконные способы обогащения, а на вырученные деньги регистрировал имущество на подконтрольных ему лиц. Официальные сведения об имуществе чиновника, а также его жены и детей, которые он обязан был предоставлять по закону, не соответствовали действительности.

По своей схеме Юрин приобрел 21 земельный участок, десять помещений и четыре дома. Установлено, что законный доход вице-мэра не позволил бы ему совершать подобные траты. Стоимость приобретенного имущества превысила сумму дохода Юрина и его супруги за восемь лет.

«Заместитель Генерального прокурора РФ просил суд обратить в доход государства недвижимое имущество, зарегистрированное на третьих лиц, но фактически принадлежащее ответчику. Рассмотрев материалы дела, суд исковые требования удовлетворил. Решение в законную силу не вступило», — сказано в публикации пресс-службы.

Как было сказано выше, коррупционером Юрина признали в 2022 году, но тогда судебный приговор был оспорен и не вступил в силу. Апелляция обвиняемого на данный момент не рассмотрена. В числе фигурантов, проходящих по делу вместе с Юриным бывший вице-мэр города Сочи Анатолий Рыков.

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