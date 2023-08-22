В Росгвардии подтвердили гибель троих военнослужащих в ДТП на КАД в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

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В ведомстве пообещали оказать семьям погибших поддержку.

Трое военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое пострадали в результате аварии на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве.

Так также отметили, что пострадавших в ДТП госпитализировали, семьям погибших будет оказана поддержка.

До этого 5-tv.ru опубликовал кадры смертельного ДТП с участием военного грузовика и двух легковых автомобилей на КАД в Петербурге. На них видно, что грузовой автомобиль буквально переехал одну из легковушек, смяв ее кузов. Причиной аварии могло стать лопнувшее колесо у грузовика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в причинах смертельного ДТП в Ростовской области, где погибли четверо детей и четверо взрослых, будет разбираться Следственный комитет.