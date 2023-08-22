Три человека погибли в ДТП на кольцевой автодороге в Петербурге
Алексей Хитров 34 0
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
Причиной страшной аварии, предположительно, стало лопнувшее колесо у одной из машин.
Смертельное ДТП с участием военного грузовика и двух легковых автомобилей произошло на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видно, что огромный грузовик буквально переехал одну из легковушек, смяв ее кузов.
По предварительным данным, в результате столкновения погибли как минимум три человека, еще шестеро пострадали. Причиной аварии могло стать лопнувшее колесо у грузового автомобиля.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельной аварии на трассе в Ростовской области, где погибли восемь человек, четверо из которых дети.