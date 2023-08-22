Турецкий пролив Дарданеллы закрыли для судов из-за лесного пожара

Фото: www.globallookpress.com

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Пламя тушат с воздуха и земли, однако оно разгорается под действием ветра.

Турецкий пролив Дарданеллы закрыли для судоходства из-за лесного пожара. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«С 18:00 пролив Дарданеллы был закрыт для прохода судов с юга на север из-за лесного пожара», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в охваченном огнем районе есть пострадавшие животные. Пламя тушат с воздуха и земли, однако оно разгорается под действием ветра.

О пострадавших людях информации пока нет. Известно, что из четырех населенных пунктов провинции Чанаккале вывезли население. Готовится эвакуация жителей других близлежащих поселений.

В начале августа в промышленном кластере Турции сгорели десять заводов. Из-за возгорания пострадали 13 человек, включая нескольких пожарных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с испанского острова Тенерифе из-за пожаров эвакуировали более 26 тысяч человек.