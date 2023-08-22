Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Фото: www.globallookpress.com / United Archives / kpa via www.im

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Месяц назад легендарному исполнителю исполнилось 80 лет.

Знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо умер, об этом сообщило агентство ANSA.

Его менеджер Данило Манкузо сообщил эту новость прессе, объяснив, что «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».

Также сообщается, что легендарный исполнитель умер около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда он был госпитализирован.

Причина смерти певца остается тайной. Месяц назад Тото Кутуньо исполнилось 80 лет.