«Решить невозможно»: юрист оценил шансы отца Фриске отсудить внука у Шепелева

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; ВКонтакте / Алексей Моисеев / advokatmoiseev; 5-tv.ru

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Безутешный глава семейства вот уже много лет мечтает увидеть Платона.

После смерти Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев женился на дизайнере Екатерине Тулуповой. Общего с певицей сына шоумен забрал, отобрав у родственников звезды возможность общаться с мальчиком. Вот уже больше восьми лет Владимир Фриске мечтает увидеть внука и даже готов судиться с бывшим зятем за право обнять Платона.

Изданию 5-tv.ru юрист Алексей Моисеев объяснил, почему затея Фриске выглядит провальной уже на этапе задумки. По его словам, рассчитывать бабушке и дедушке на опеку над Платоном не приходится: в российской судебной системе нет ни единого прецедента, позволяющего отобрать права на воспитание ребенка у социально активного родителя.

«В российской судебной системе существует практика подачи исков от бабушек и дедушек, чтобы отсудить ребенка у родителей. Однако российские суды переквалифицируют эти дела на ограничение родительских прав. В нашем случае Дмитрий Шепелев не является изгоем общества. К тому же, при выборе опекуна, учитываются и физиологическое состояние, и жилищные условия, и другие факторы, что также не играет на руку бабушке и дедушке», — вынес соответствующий вердикт Моисеев.

Также юрист подчеркнул: если заседание суда все-таки состоится, решающее слово доверят самому Платону.

«Платону Шепелеву 10 лет, соответственно, его мнение является обязательным в вопросе опекунства. Без мнения ребенка этот вопрос решить невозможно», — подвел черту он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему отец Фриске не спешил подавать в суд на Шепелева.