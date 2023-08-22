Путин: в текущем году ожидается новый рекорд по вводу жилья

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Многие семьи в стране улучшать свои условия проживания.

В России в текущем году ожидается новый рекорд по вводу жилья, благодаря чему условия проживания улучшат 3,7 миллиона семей. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по нацпроектам в Кремле.

Он уточнил, что в 2023 году объемы ввода жилья превысят прошлогодние 102 миллиона квадратных метров. Хорошими темпами строительства президент назвал и показатели 2021 года — 92,6 миллиона «квадратов». Кроме того, в 2022-м удалось ввести 102,7 миллиона «квадратов» жилья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работники системообразующих предприятий оборонного комплекса (ОПК) России будут обеспечиваться арендным жильем на льготных условиях.