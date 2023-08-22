Путин назвал темпы роста российской экономики устойчивыми

Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав ФРГ

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Быркин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Бюджетная ситуация, по мнению президента, также не несет рисков.

Темпы роста российской экономики сегодня устойчивы, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле по нацпроектам.

Российский лидер отметил, что бюджетная ситуация также не несет рисков. Он добавил, что Россия, обогнав ФРГ, вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы.

«(Россия. — Прим. ред.) вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германию по паритету покупательной способности, по объему экономики», — уточнил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы кабмина Михаила Мишустина, рост объемов поступления ненефтегазовых доходов свидетельствует об устойчивости экономики.