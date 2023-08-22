Второй очаг сибирской язвы зарегистрировали в Воронежской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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На территории, где обнаружили инфекцию, введен карантин.

В Воронежской области обнаружен второй очаг сибирской язвы, в связи с чем на ближайшей территории объявлен карантин. Об этом говорится в указе губернатора региона Александра Гусева.

В документе очагом инфекции называются холодильные камеры на улице 20-летия Октября. По информации из открытых источников, там находит рынок.

Накануне, 21 августа, стало известно, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Воронежской области из-за обнаружения очага сибирской язвы. Для местных жителей установили ряд ограничений — нельзя вывозить, ввозить или перегруппировывать восприимчивых к болезни животных, посещать территорию, вывозить молоко или мясо животных, а также заготавливать корма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что признаки острой кишечной инфекции зафиксированы у 23 человек в детском лагере «Юность» в Удмуртии.