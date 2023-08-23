«Не хотели бы тратить»: Ирина Пинчук выложила гигантскую сумму за гендер-пати

Фото: Instagram* / pinchuk_official

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Звездная пара мечтает, чтобы у них родилась девочка.

Звезда телешоу «Дом-2» и блогер Ирина Пинчук заявила о трудностях, которые помешали ей осуществить все задуманные идеи во время организации гендер-пати (мероприятие, на котором будущие родители объявляют пол ребенка) в честь своего грядущего наследника. Вторые роды знаменитости ожидаются в декабре.

По словам знаменитостей, они оба единогласно мечтают о девочке, чтобы у сына Давида была младшая сестра. Для семейства важно организовать праздник, который оставит незабываемые впечатления на всю жизнь.

Изначально счастливые родители были готовы потратить на вечеринку чуть ли не любую сумму. Супруг Ирины Арай писал в соцсетях о том, сколько денег по его подсчетам может примерно уйти на организацию гендер-пати для малыша.

«Идею гендер-пати я придумал только вчера. Это будет грандиозное событие, поэтому его стоимость может дойти до миллиона. Это аренда помещения, куча операторов и все остальное. Так еще никто не делал из блогеров», — заинтриговал поклонников Арай.

После этого подписчики начали каждый день осыпать блогера вопросами о грядущем событии. В результате Пинчук опубликовала смету, в которой фигурировала конечная сумма в два миллиона рублей. По словам звезды телешоу, мероприятие будет весьма незаурядным.

«Хотела узнать пол так, как однозначно никто не делал, уверена, даже в мире. В итоге пока все уточняли, узнавали, ждали разрешение от МВД, время затянулось. Все оказалось сложнее, чем мы думали. Да и по данной смете без празднования в итоге выходила та сумма, которую не хотели бы тратить на гендер-пати», — написала в личном блоге звезда «Дома-2».

Праздник запланирован на вечер 24 августа, но, к сожалению, осуществить все идеи и планы, несмотря на вложенную круглую сумму, у семейства не получилось.

«Может быть, когда забеременею в третий раз, все получится, но дело в том, что весь этот процесс зависит от погоды, и уже 100% будет известно в среду, то есть завтра утром — получится ли в четверг узнать или нет. Короче, знаете, с таким успехом, походу, мы пол узнаем во время родов», — объяснила Ирина.

Как стало известно ранее, пол будущего ребенка Ирине и Араю врач написал на листе бумаги. Пара решила оставить это в секрете, до сих пор так и не прочитав записку. Пинчук подчеркнула, что для нее важно сохранить живые эмоции для предстоящей вечеринки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пинчук пожаловалась на последствия болезни сына.

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