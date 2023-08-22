Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel

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Поставленные самолеты вряд ли улучшат позиции боевиков, в том числе в небе.

Поставленные киевскому режиму истребители F-16 окажутся в невыгодном положении, вступив в воздушный бой с российскими Су-35. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

В статье для 19FortyFive он отметил, что истребитель в принципе уязвим.

«Возможно, наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400», — указал Дэвис.

Известно, что Дания направит киевскому режиму 19 истребителей F-16. Эти же боевые самолеты планируют передать Украине и Нидерланды.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция передала Киеву обещанную первую партию ракет класса «воздух — поверхность» большой дальности SCALP.