Делегация Минобороны РФ прибыла в Ливию

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Это первый визит российской стороны в страну по итогам переговоров.

Делегация Минобороны РФ по главе с генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым. прибыла в Ливию. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передавая кадры визита.

Уточняется, что поездка состоялась по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хавтара. Подчеркивается также, что это первый визит российской стороны в страну по итогам переговоров.

«В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Россию, чтобы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.