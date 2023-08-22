Алжир запретил французским самолетам вторгаться в Нигер

Фото: Reuters / STEPHANIE LECOCQ

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Страна намерена решать проблему иным путем.

Алжир выступил против военных действий в Нигере и запретил залетать туда французским самолетам. Об этом сообщает алжирская государственная радиостанция Radio Algérienne.

Уточняется, что страна придерживается дипломатических путей урегулирования ситуации.

Мохамед Базум был отстранен с поста президента Нигера 26 июля в результате мятежа. Участники восстания сообщили также о закрытии границ государства и приостановке действия настоящей конституции. В должность президента 28 июля ступил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота возглавлял гвардию, удерживающую Базума.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блок стран Западной Африки ЭКОВАС допустил военное вмешательство для возвращения конституционного строя в Нигере.