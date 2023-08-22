Спустя месяц: Захарова подвела итоги выхода из «зерновой сделки»

Мария Захарова: выход РФ из «зерновой сделки» не сказался на мировой экономике

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Власти РФ официально озвучили свое решение в конце июля. Как это изменило мир?

В конце июля 2023 года РФ приняла решение о выходе из «зерновой сделки». Уже тогда в мировой прессе поднялась неконтролируемая паника, а официальной причиной такого поступка в МИД назвали «саботаж Западом всех ранее принятых договоренностей».

Прошло время, и в публичном поле иначе посмотрели на ситуацию в целом. Спустя месяц официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвела итоги инициативы, подчеркнув: мирового кризиса, активно предрекаемого экспертами, так и не случилось. Не сказалось решение и на положении РФ.

В официальном Telegram-канале Захарова подчеркнула, что рост стоимости пшеницы, зафиксированный сразу после выхода из сделки, оказался временным и не таким большим, как предрекали изначально. Всего за несколько дней экспортерам удалось вернуть цены и даже снизить их на 1,13%, до 261 долларов США за тонну. Сегодня стоимость зерновой культуры оценивается в 253 доллара США за тонну, что считается отличным показателем.

Схожая ситуация наблюдается и с экспортом кукурузы: ее биржевая стоимость на сегодня достигает 188 долларов за тонну, сообщила Захарова.

Говорить об абсолютной стабильности, впрочем, рано, подчеркнула официальный представитель МИД. Определенное время на рынке сбыта будут наблюдаться ценовые колебания, но поводов для паники точно нет, уверена она.

«Прогнозируется, что одним из основных поставщиков пшеницы в 2022/23 сельскохозяйственном году станет Россия (45,5 миллиона тонн). Украина, как ожидается, поставит только 14,5 миллиона тонн (даже меньше Австралии)», — привела прогнозы экспертов представитель МИД.

Захарова добавила, что Россия прекрасно осознает значимость поставок продовольствия в государства Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

«Наша страна продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров аграрно-промышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», — подвела черту Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщил о реакции президента Турции Эрдогана на выход РФ из «зерновой сделки».