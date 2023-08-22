Биржевые цены на газ в Европе превысили $500 за тысячу кубометров

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Такой показатель фиксируется впервые с июня.

Биржевые цены на газ достигли рекордных показателей впервые с июня текущего года. Информация следует из данных Лондонской биржи ICE.

Так, сентябрьские фьючерсы по индексу TTF в начале торгов уходили за 451,2 доллара, но затем цена поднялась до 500,3 доллара, прибавив 8,8%. Таким образом, побит показатель 15 июня 2023 года.

Эксперты связывают подорожание газа с забастовками рабочих в Австралии. Ожидается, что такие протесты могут привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в правительстве Германии приняли окончательное решение по новому газовому терминалу. Изначальные планы по использованию инфраструктуры «Северного потока» отложены до лучших времен.