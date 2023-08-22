Джо Байден заснул во время встречи с жертвами катастрофических пожаров на Гавайях

Фото: www.globallookpress.com / Nathan Howard - Pool via CNP

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Президент США прибыл на острова, чтобы помочь местным жителям, но смог вызывать у них только недовольство.

Президент США Джо Байден уснул на встрече с пострадавшими американцами на Гавайских островах. После сильнейших пожаров местные жители были совсем не рады видеть своего президента, потому что он соизволил явиться к ним только спустя две недели после ЧП.

Но и своим визитом Байден ситуацию не улучшил. Мало того, что он во время речи рассказал лживую историю, так после еще и уснул.

На видео можно заметить, что американский лидер «отключился» прямо на стуле, слушая речь одного из выступающих. Какое-то время Байден просто спит, опустив голову, после чего вдруг открывает глаза и смотрит на сцену.

Remember that time Joe Biden looked at his watch when the caskets of 13 dead soldiers were being returned from his chaotic Afghanistan pullout?



Well now he just fell asleep during a ceremony in Hawaii honoring the hundreds of Americans killed by the firespic.twitter.com/llASoLvRY5 — DC_Draino (@DC_Draino) August 22, 2023

Подобные конфузы президента Америки скоро можно будет собирать в отдельный документальный фильм. Помимо того, что он довольно часто путает слова и вытворяет странные вещи, случаются и другие «фейлы».

В начале июня, например, американский лидер ударился головой при выходе из вертолета. А сколько раз он падал, поднимаясь по трапу! Также он спотыкался на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США. Встать смог только при помощи охранников.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Гавайев после пожаров встретили президента США Байдена оскорблениями.