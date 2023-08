Джо Байден заснул во время встречи с жертвами катастрофических пожаров на Гавайях

Президент США Джо Байден уснул на встрече с пострадавшими американцами на Гавайских островах. После сильнейших пожаров местные жители были совсем не рады видеть своего президента, потому что он соизволил явиться к ним только спустя две недели после ЧП.

Но и своим визитом Байден ситуацию не улучшил. Мало того, что он во время речи рассказал лживую историю, так после еще и уснул.

На видео можно заметить, что американский лидер «отключился» прямо на стуле, слушая речь одного из выступающих. Какое-то время Байден просто спит, опустив голову, после чего вдруг открывает глаза и смотрит на сцену.

Remember that time Joe Biden looked at his watch when the caskets of 13 dead soldiers were being returned from his chaotic Afghanistan pullout?



Well now he just fell asleep during a ceremony in Hawaii honoring the hundreds of Americans killed by the firespic.twitter.com/llASoLvRY5