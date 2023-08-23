«Вы фотошопите»: Решетову подозревают в серьезном психическом расстройстве
Подписчики обвинили Решетову в использовании фотошопа
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Звезда постоянно сидит на диете, но она все равно никогда не довольна результатом. О чем это может говорить?
Модель Анастасия Решетова призналась в личном блоге, что ей постоянно кажется, что она потолстела. Она опубликовала фото своих ног, выразив в комментарии недовольство результатами очередной диеты.
«Постоянно кажется, что наела пару лишних килограммов», — написала звезда.
Известно, что Решетова уделяет очень много времени похудению. При этом многие поклонники уверены, что модели необходимо заканчивать с этим, перестав тревожиться из-за уже весьма стройного тела.
Фанаты то и дело говорят, что знаменитость перестаралась с похудением. Однако Решетова все равно продолжает придерживаться мнения, что ее тело недостаточно идеально.
После ее комментария под фотографией пользователи решили, что у модели может развиваться расстройство пищевого поведения, а это очень серьезное психическое расстройство. Более того, некоторые комментаторы обвинили ее в использовании программ обработки снимков.
«Вы фотошопите ноги. Вопрос: зачем писать про килограммы, когда прям реально видно, что ноги себе делаете тоньше?» — задался вопросом один из пользователей.
Но Решетова, судя по всему, не приняла к сведению замечания подписчиков. Она удалила свой комментарий, заменив его на новый, который теперь звучит как скрытое наставление в шуточной форме.
«Думай о тех, кто носит тебя на руках. Не ешь на ночь», — пишет модель.
Знаменитость уже спорила с поклонниками по поводу своей фигуры. Она отвечала им, что пресловутая стройность не обязательно предполагает худобу.
Многое, добавляла она, зависит от одежды и ракурса. По признанию Решетовой, ее нормальный вес составляет 58 килограммов.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты обрушились с критикой на Решетову.