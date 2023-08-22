Силуанов рассказал о создании альтернативы доллару странами БРИКС

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Многие государства сегодня понимают, что доллар становится ненадежной валютой для расчетов.

Страны БРИКС рассматривают возможность создания единой расчетной единицы, альтернативной доллару. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов телеканалу CGTN.

Он отметил, что сегодня основной упор делается на торговлю в национальных валютах. И сегодня, по словам министра, есть возможности для создания единых расчетных систем.

«Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС. Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — уточнил Силуанов.

Прежде стало известно мнение бывшего лидера США Дональда Трампа по ситуации с национальной валютой. Так, по его словам, США катятся в ад из-за резкого ослабления доллара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что получает зарплату в рублях, работая в Санкт-Петербургском государственном университете.