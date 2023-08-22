Фанаты не угадали: раскрыта реальная причина ухода Кавилла из «Ведьмака»

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак», 2019 г.

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Что заставило звезду покинуть столь популярный проект?

Несколько месяцев назад актер Генри Кавилл, который на протяжении четырех лет снимался в сериале «Ведьмак», заявил, что прощается с ролью Геральта. Фанаты проекта долго гадали, что же послужило поводом для этого решения.

Однако в недавнем интервью порталу Screen Rant режиссер Марк Йобст, работавший над «Ведьмаком», предположил, что на решение Кавилла повлияли плотный график и физическая усталость артиста.

«Генри снялся в трех сезонах, это сложное для работы шоу, вы знаете, оно масштабное. Генри выполняет каждый элемент своих трюков, он даже не позволяет использовать чужую руку — если вы снимаете крупным планом руку, выхватывающую меч, это должна быть его рука», — отмечает Йобст.

Однако фанаты сериала предполагают, что причина совсем не в этом. Многие считают, что чересчур вольная и неумелая трактовка книг Анжея Сапковского, по которым снят проект, стала поводом для конфликта Кавилла и шоураннера «Ведьмака».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сапковский анонсировал продолжение книжной серии «Ведьмак».