Можно потерять ребенка: какие опасности таит непрожаренный стейк

Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka

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Людям, как отмечается, стоит внимательнее относиться к термической обработке мяса.

Мясные блюда прожарки «медиум» или «медиум рэйр» несут опасность для здоровья. Об этом заявил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Как объяснил эксперт телеканалу «Царьград», непрожаренный стейк может содержать в себе бактерии, которые приведут к инфекции. Например, съев такое мясо, можно заразиться менингитом или энтероколитом, а беременные женщины даже могут потерять ребенка.

Более того, может возникнуть поражение всей сердечно-сосудистой системы организма. А одним из самых неприятных последствий употребления непрожаренного стейка является наличие в нем паразитов-гельминтов, уверяет хирург.

В том числе — бычьего цепня, который в желудке человека превращается в ленточного червя. Напомним, что подобные паразиты достигают 25 метров в длину. Симптомы такого заболевания: слабость, головокружение и потеря сна, кишечная непроходимость, холецистит, аппендицит, панкреатит, абсцесс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, где еще может обитать личинка 25-метрового паразита.