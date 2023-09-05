«Людям важен выбор»: медиаэксперт о том, почему телевидение не умрет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze; 5-tv.ru

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Большой выбор источников информации делает жизнь человека комфортнее.

Продюсер и медиаэксперт Антон Коробков-Землянский объяснил, почему телевидение не умрет. О важности существования разных типов медиа он эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

«Мне кажется, те разговоры о том, что сначала телевидение всех победит: умрут и библиотеки, и кино, и все прочее, потом разговор о том, что интернет все победит и не будет телевидения, очень преждевременны. Людям важен выбор», — уверен Коробков-Землянский.

По мнению медиаэксперта, большой выбор источников информации и свобода в получении новых сведений делает жизнь человека комфортнее. К тому же каждому ближе свой тип медиа.

«И классические медиа в том или ином виде будут оставаться. Потому что кто-то любит читать газету в бумажном виде, кого-то манит эта магия перелистывания страниц, когда ты читаешь книгу и чувствуешь запах бумаги. В этом тоже есть какое-то особое настроение. <…> Выбор всегда намного лучше, чем его отсутствие», — уверен Коробков-Землянский.

Более того, некоторые носители информации из прошлого снова становятся актуальными. Например, многие люди стали делать снимки на Palaroid вместо обычной камеры. А особые ценители начали коллекционировать виниловые пластинки.

«Я думаю, что в любом случае мода циклична. И все равно мы возвращаемся к каким-то любимым ретро-форматам», — заключил Коробков.

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