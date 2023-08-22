Богомаз сообщил о попытке украинской ДРГ прорваться в Брянскую область

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Силовики не допустили проникновения диверсантов в регион.

Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область. О попытке прорыва в Климовском районе сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена», — написал он.

По словам Богомаза, в настоящее время в регионе проводятся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек пострадал при попытке диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть на территорию Брянской области.