Сергей Безруков уедет в Троицк, чтобы сыграть главную роль в сериале «Плевако»

Сергей Безруков отправляется на площадку сериала «Плевако» в Челябинскую область

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

В Троицк уже приехала первая съемочная группа.

Актер Сергей Безруков скоро прибудет на съемочную площадку сериала «Плевако», который будет рассказывать о громких делах адвоката XIX века Федоре Плевако. Об этом пишет URA.RU.

Известно, что в Троицк уже прибыла съемочная группа.

«Начинается съемка сериала „Плевако“ об известном российском адвокате XIX века Федоре Плевако. Первая съемочная группа приехала в Троицк. Теперь ждут Безрукова, играющего эту историческую личность в главной роли», — сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Сериал будет состоять из десяти эпизодов, каждый из которых рассказывает о самых известных и громких судебных делах прославленного адвоката. Троицк первой половины XIX века — родной город главного героя, поэтому съемки будут проходить именно в Челябинской области.

Режиссером сериала выступила Анна Матисон, супруга Сергея Безрукова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Безруков привлек студентов из Донбасса сниматься с ним в сериале.