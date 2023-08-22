Житель Ростовской области задержан за попытку купить секретные военные товары

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по Ростовской области; 5-tv.ru

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По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гражданин России задержан в Ростовской области за попытку купить секретные военные товары с целью перепродажи. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Уточняется, что мужчина был задержан с поличным.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Оперативки в настоящее время устанавливают возможные эпизоды схожий преступлений фигуранта и его соучастников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области задержали гражданку Украины, которая собирала сведения о местах расположения российских средств противовоздушной обороны (ПВО) и перемещении военной техники.