«Кирпич на голову»: Ольга Орлова о реакции на измену в браке

Певица Орлова ушла от ответа на вопрос о реакции на возможную измену мужа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда попыталась откровенно ответить на вопросы поклонников.

Певица Ольга Орлова рассказала о своем отношении к предательству и изменам. Экс-солистка «Блестящих» устроила в личном блоге рубрику «вопрос-ответ», в которой откровенно ответила на сообщения подписчиков.

Так, например, ее спросили о реакции в случае измены в отношениях. Ее ответ оказался весьма интересным и своеобразным.

«Существует еще полно ситуаций в мире, типа кирпич на голову упадет и так далее. Почему именно эта?! Предпочитаю бороться с проблемами по мере их поступления», — написала исполнительница.

Орлова состоит в браке с бизнесменом Валерием Масловым, с которым воспитывает общую дочь Анну. С супругом она случайно познакомилась в ресторане.

Перед первой встречей предприниматель долго готовился сам подойти к Орловой, набираясь смелости. Его скромность и спокойный характер произвели на певицу столь сильное впечатление, что уже на третьем свидании она точно знала, что он будет ее мужем.

Ранее 5-tv.ru писал, что в комментариях Орловой начался сущий ад.