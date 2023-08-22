Увеличение размера и даже слепота: чем опасны уколы ботокса в нос

Хирург Гончарова: от неправильных уколов ботокса в нос может возникнуть слепота

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Инъекции могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, которые придется долго лечить.

Оказывается, уколы ботокса в нос несут за собой серьезные проблемы со здоровьем. Чего именно стоит бояться, рассказала изданию NEWS.ru пластический хирург Иляна Гончарова.

Среди неприятных последствий — отечность носа, говорит специалист. А также при неправильной операции может возникнуть его резкое увеличение, особенно, если препарата вкололи слишком много. Естественно, с эстетической точки зрения это будет выглядеть не очень презентабельно.

Но, пожалуй, самое страшное, что может произойти при подобной процедуре — врачебная ошибка. При введении препаратов можно попасть в крупный сосуд, а это чревато появлением тромбоза, утверждает эксперт. Более того, существуют боковые зоны носа, куда филлер категорически нельзя вводить. В противном случае пациента может ожидать травма, из-за потери зрения.

Самое главное, как напоминает хирург, — это обращаться к профессионалу с высокой квалификацией, а также использовать качественный препарат. Например, мастер должен точно знать точки, в которые необходимо колоть препарат.

«При нарушении техники или дозировок препарата можно получить нежелательные эффекты: асимметрию мимических мышц, перезаужение ноздрей, а как следствие — проблемы с носовым дыханием», — утверждает эксперт.

Если все сделать правильно, ботокс уберет морщинки, сузит ноздри и даже слегка приподнимет кончик носа.

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