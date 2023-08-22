Эрдоган может приехать в Россию для обсуждения с Путиным зерновой сделки

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Turkish presidency apaim

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Прежде в Анкаре заявляли, что переговоры вряд ли состоятся на турецкой территории.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Россию, чтобы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

В частности, президент Турции планирует обсудить зерновую сделку.

«Предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения (по возобновлению зерновой сделки. — Прим. ред.)», — передает телеканал NTV.

Днем ранее, 21 августа, в Анкаре сообщали, что проведение встречи Эрдогана и Путина на турецкой территории маловероятно. При этом сам турецкой лидер заявлял, что надеется на встречу с российским коллегой в сентябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США обсуждают с Турцией, Украиной и другими странами Восточной Европы альтернативные после экспорта украинского зерна после приостановки Россией действия зерновой сделки.