«Закончилось срывом»: МакSим впервые после рехаба высказалась об алкоголе

Певица МакSим: попытка убежать от проблем с помощью алкоголя ничего не дает

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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Что фанаты узнали из недавнего ролика знаменитости?

Певица МакSим (Марина Абросимова) завершила курс реабилитации от алкогольной зависимости, впервые рассказав о ее причинах и разрушительных последствиях. Об этом сообщает издание KP.RU.

Звезда спела на музыкальном фестивале «PRO лето» на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках». Выступление исполнительницы поклонники восприняли с большим энтузиазмом.

МакSим буквально стала хедлайнером мероприятия. Еще совсем недавно знаменитость отдыхала на море с детьми, поэтому на сцене она выглядела загоревшей и похудевшей.

В видеообращении к фанатам, опубликованном ранее в соцсетях, МакSим честно призналась, что осознает свою алкогольную зависимость, поэтому она сама обратилась за помощью к специалистам. Абросимова прошла полный курс всех необходимых процедур в реабилитационной клинике, и уже возвращается к привычной жизни.

«Моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений, эмоций посредством алкоголя ни к чему не приводит. Более того, это приводит к большим потерям. Пришла к тому, что это зависимость. И решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история», — делится она.

Пять лет назад МакSим уже лечилась от алкоголизма. На этот раз к срыву ее привело тяжелое гастрольное расписание после нахождения в реанимации из-за коронавирусной пневмонии.

«Рано после тяжелой болезни я начала гастролировать, взяла на себя большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал несостоявшийся толком концерт в Сочи, когда я приехала уставшая, толком не могла стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то отработаю как машина. Закончилось срывом концерта», — призналась МакSим.

Поклонники после публикации ролика решили не оставаться в стороне. Они поддержали Абросимову, оставив множество позитивных комментариев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Пьеха поддержал МакSим в борьбе с алкоголизмом.