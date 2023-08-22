Новые модели «Москвича» появятся в России в следующем году

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Всего завод планирует произвести около 44 тысяч машин.

Новые модели автомобилей «Москвич» появится в России в 2024 году. О планах по их производству рассказала сама компания в ходе презентации на форуме IMAF.

Речь идет о машинах «Москвич 5» и «Москвич 8».

Как уточнил гендиректор завода Ханс-Петер Мозер, всего в следующем году с конвейера планируется выпустить 44 тысячи автомобилей. Среди них — 40 тысяч с двигателем внутреннего сгорания и четыре тысячи — на электротяге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что производство автомобилей Lada Largus возобновилось на заводе в Тольятти на месяц раньше намеченного срока.